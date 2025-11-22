حجام يتألق بثلاث مساهمات ويقود يونغ بويز لفوز ساحق على فينترتور

قدّم الظهير الأيسر الدولي الجزائري، ونادي يونغ بويز السويسري، جوان حجام، اليوم السبت، واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بل ربما الأفضل في مسيرته حتى الآن.

وذلك خلال مواجهة فريقه أمام فينترتور في الجولة 14 من الدوري السويسري، حيث بصم على أداء استثنائي توّجه بثلاث مساهمات مباشرة في الأهداف.

كان حجام في يومه، إذ سجل هدفًا رائعًا وأضاف تمريرتين حاسمتيْن، ليكون وراء ثلاثة من أهداف فريقه الخمسة في مباراة انتهت بانتصار عريض 5-0.

هذه هي أول مرة يساهم فيها حجام بثلاثة أهداف في مباراة واحدة، ليؤكد التطور الكبير الذي يشهده مستواه منذ بداية الموسم.

بفضل أدائه المميز، ارتفع رصيد حجام إلى 5 مساهمات (أهداف + تمريرات) في الدوري، ليصبح أكثر مدافع مساهمة في الأهداف هذا الموسم، متفوقًا على جميع منافسيه في البطولة.

كما منح موقع “سوفاسكور” حجام تقييمًا خرافيًا بلغ 9.7، وهو: أفضل تقييم في المباراة أعلى تقييم له في قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالموقع ما يعكس حجم التأثير الذي تركه على مجريات اللعب.

شارك حجام أساسيًا وغادر أرضية الميدان في الدقيقة 80 بعدما أدى دوره كاملاً، مساهماً بشكل مباشر في فوز فريقه العريض ورفع رصيده إلى 25 نقطة في وصافة الترتيب بعد مرور 14 جولة.

بهذه المباراة، يوجه الظهير الجزائري رسالة قوية بأنه يعيش واحدة من أفضل فتراته، وأنه عنصر مهم في فريقه، مع جاهزية لافتة قد تعزز مكانته في المنتخب الوطني.