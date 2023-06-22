حجام يتلقى عرضا من “الكالتشيو” بقيمة 2 مليون اورو

تلقى الدولي الجزائري جوان حجام عرضا رسميا من قبل أحد الأندية الإيطالية الناشطة في القسم الأول قصد التعاقد مع في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، أن الأمر يتعلّق بنادي ساليرنيتانا الناشط في الكالتشيو.

كما حدّدت العرض بقيمة 2 مليون اورو، الذي يبدو انه غير كفيل بالتعاقد مع مدافع نانت الفرنسي الذي أصبح قيمته السوقية عالية جدا منذ قرار الدفاع على الألوان الوطنية.

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