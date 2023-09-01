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الرياضة

حجام يتلقى عروضا جدية من “الليغ1″ و”البوندسليغا”

بقلم محمد.ل
حجام يتلقى عروضا جدية من “الليغ1″ و”البوندسليغا”
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رشّحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الجمعة، الدولي الجزائري، خوان حجام، لمغادرة ناديه نانت الفرنسي، قبل ساعات عن إغلاق سوق التحويلات الصيفية الحالية.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” بأن حجام يملك عروضا جدية من أندية “الليغ1″ الفرنسية، إلى جانب عروض أخرى من الدوري الألماني.

مبرزا بأن لاعب الخضر، الذي شارك الموسم الماضي في 17 مباراة بـ”الليغ1” يتفاوض مع الأندية التي تريده.

للإشارة فإن الميركاتو الصيفي يختتم سهرة اليوم الجمعة، بمعظم البطولات الأوروبية.

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