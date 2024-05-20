حجام يتوج بأول لقب في مسيرته الكروية

توج الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، جوان حجام، بأول لقب في مسيرته الكروية، الدوري السويسري مع فريقه يونغ بويز.

بعد فوز نادي يونغ بويز، اليوم الإثنين، أمام المنافس في الجولة 37 نادي سيرفيت جونيف، بهدف دون، وهي المواجهة التي عرفت غياب لاعب الخضر حجام عنها بسبب الإيقاف.

ورفع نادي يونغ بويز، رصيده للنقطة 74 بفارق 9 نقاط عن الملاحق وصاحب المركز الثاني لوغانو برصيد 65 نقطة.

يجدر الإشارة، إنتقل حجام خلال الميركاتو الشتوي الماضي إلى نادي يونغ بويز قادما من صفوف نادي نانت الفرنسي، وخاض حجام مع ناديه السويسري 14 مباراة وسجل هدفا واحد.

وبهدا التتويج، سيضمن مدافع الخضر المشاركة في منافسة رابطة الأبطال الموسم المقبل 2024.2025.