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الرياضة

حجام يجتاز الفحص الطبي للإنضمام إلى ستانداردولياج البلجيكي

بقلم فيصل زيان بوزيان
حجام يجتاز الفحص الطبي للإنضمام إلى ستانداردولياج البلجيكي
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كشفت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم الإثنين، أن اللاعب الدولي الجزائري ولاعب نادي نانت الفرنسي، جوان حجام، سيجتاز الفحص الطبي للإنضمام إلى نادي ستانداردولياج البلجيكي.

وحسب مانقله صحفي موقع “ليكيب” الفرنسية، سباستيان دينيس، عبر منصة X، فإن حجام سيغادر فريقه نانت الفرنسي هذا الميركاتو الشتوي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب حجام، من المنتظر أن يصل إلى بلجيكا، صباح يوم الاثنين، لإجراء الفحص الطبي للإنضمام إلى ستاندار دي لييج.

كما أكد ذات المصدر، أن تفاصيل الصفقة، ستكون بعقد إعارة  مع خيار الشراء، مقابل مبلغ 1.5 مليون يورو.

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