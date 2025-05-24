حجام يختتم موسمه بهدف حاسم ويقود يونغ بويز نحو الدوري الأوروبي!

أثبت الظهير الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري، جوان حجام، مرة أخرى علوّ كعبه، بعد أن وقّع هدفًا مهمًا في المواجهة التي جمعت فريقه يونغ بويز بنادي لوغانو.

ضمن الجولة 38 والأخيرة من مرحلة “بلاي أوف اللقب” في الدوري السويسري.

وسجّل حجام هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 63 من الشوط الثاني. ليمنح يونغ بويز نقطة ثمينة أنهى بها الموسم في المركز الثالث برصيد 61 نقطة. ضامنًا بذلك مشاركة رسمية في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتمكن الدولي الجزائري من بلوغ مساهمته التهديفية الخامسة هذا الموسم، بـ هدفين وثلاث تمريرات حاسمة. خلال 42 مباراة في الدوري السويسري. وبمجموع 2416 دقيقة لعب. وهو رقم يعكس ثبات مستواه ومكانته الأساسية داخل الفريق.

ويُعد هذا الأداء المميز مؤشراً قوياً على جاهزية جوان حجام لمواصلة التألق سواء في المنافسات القارية رفقة يونغ بويز أو ضمن صفوف المنتخب الجزائري. حيث يُعوَّل عليه كثيرًا في قادم الاستحقاقات. خاصة مع تطوره اللافت دفاعيًا وهجوميًا.