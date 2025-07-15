حجام يرغب في خوض تجربة في “البريميرليغ”

يبدو أن الظهير الأيسر الدولي الجزائري، جوان حجام، يستعد لخطوة جديدة في مسيرته الأوروبية، وهذه المرة عبر بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومغادرة يونغ بويز السويسري، بعد موسم واحد فقط قضاه مع النادي.

وبحسب الصُحفي البلجيكي الموثوق، ساشا تافولييري، فإن حجام، وضع وولفرهامبتون كوجهته المفضلة. رغبة منه في خوض تحدٍ جديد في البريميرليغ والسير على خُطى مواطنه ريان آيت نوري.

الذي تألق بشكل لافت في صفوف “الذئاب” منذ انضمامه للنادي قادمًا من أنجيه الفرنسي.

كما أشار المصدر ذاته، أن إدارة وولفرهامبتون لا تمانع فكرة التعاقد مع لاعب جزائري جديد في نفس المركز. خاصة بعد التجربة الناجحة مع آيت نوري، الذي بات من ركائز الفريق وساهم بشكل مباشر في نتائجه الإيجابية.