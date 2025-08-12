حجام يرفض عرضا مغريا من الدوري الروسي

رفض مدافع “الخضر” ونادي يونغ بويز السويسري، خوان حجام، عرضا مغريا، وصل إليه في الميركاتو الصيفي الحالي من أحد الأندية الروسية.

وكشف الصحفي الفرنسي، مارك ميشنوا، أن حجام، الذي يعتبر أفضل ظهير أيسر في الدوري السويسري، رفض عرضا جيدا. من نادي سبارتاك موسكو الروسي.

كما أبرز الصحفي ذاته في تغريدة أطلقها اليوم الثلاثاء. عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” أن الدولي الجزائري. يفضل الانتقال إلى أحد الدوريات الخمس الكبرى (الليغ1، البوندسليغا، الليغا، الكالتشيو، البريميرليغ).

يُشار إلى أن صاحب الـ 22 ربيعا، التحق بيونغ بويز، صيف 2023، قادما من نادي نانت الفرنسي. وخاض مع ناديه السويسري، 69 مباراة في جميع المنافسات. سجل خلالها 4 أهداف مقابل 3 تمريرات حاسمة.