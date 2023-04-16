حجام يستعيد مكانته الأساسية مع نانت في مواجهة أوكسير

سجل الدولي الجزائري جوان حجام، اليوم الأحد، عودته للتشكيبلة الأساسية لناديه نانت، بمناسبة مباراتهم أمام أوكسير.

وكشفت إدارة نادي نانت، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” تشكيلتها الأساسية التي ستواجه أوكسير، والتي ضمت اسم حجام.

كما تأتي عودة حجام، بعد استبعاده من طرف مدربه في المباراة السابقة، بسبب تمسكه بآداء فريضة الصيام خلال مباريات الفريق، قبل ان تعود المياه إلى مجاريها بين الطرفين.

يذكر أن جوان حجام، وناديه نانت، يحلون ضيوفا على نادي أوكسير، برسم الجولة الـ31 من عمر الدوري الفرنسي.