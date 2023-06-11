حجام يشعل الصراع بين ثلاثة أندية أوروبية

يتواجد الدولي الجزائري جوان حجام، لاعب نانت الفرنسي، محط اهتمام عدة أندية أوروربية مع نهاية الموسم الجاري، بغرض الاستفادة من خدماته.

وكشف موقع “فوت ميركاتو“، تواجد حجام، ضمن اهتمامات عدة أندية أوروبية، منها فرنسية، ألمانية، وايطالية.

كما حدد ذات المصدر، أبرز الأندية المهتمة بخدمات الدولي الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من نادي نيس، ليفركوزن، وشتوتغارد.

يذكر أن جوان حجام (20 عاما)، يعد أحد اكتشافات الليغ1 الفرنسية لهذا الموسم، وهو مرتبط بعقد مع ناديه نانت إلى غاية صيف 2027.