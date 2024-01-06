حجام يصارع الزمن من أجل نيل فرص أكثر للعب

كشف تقرير لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، أن الدولي الجزائري الناشط في صفوف نانت، جوان حجام، فشلت صفقة إنتقاله إلى ناديه السابق باريس أفسي.

بعد أن حاول لاعب الخضر حجام، الخروج من ناديه الحالي خلال الميركاتو الشتوي، نحو ناديه السابق، في سبيل نيل فرص للعب أكثر.

وأوضح ذات المصدر، أن المحادثات بين إدارة الناديين فشلت، ولم يتواصلا لحل يرضي الطرفين، وسيواصل حجام رفقة وكيل أعماله في المباحثات مع أندية إيطالية لتغيير الأجواء.

وللإشارة، لايزال اللاعب جوان حجام مرتبطا مع نادي نانت بعقد يمتد لغاية جانفي 2027.