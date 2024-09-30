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الرياضة

حجام يصل إسبانيا لمواجهة برشلونة في رابطة الأبطال

بقلم عزيز طالبي
حجام يصل إسبانيا لمواجهة برشلونة في رابطة الأبطال
حجام
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حلَّ الدولي الجزائري جوان حجام، رفقة ناديه يونغ بويز السويسري، بإسبانيا، اليوم الاثنين،  استعداداً لمواجهة برشلونة في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وستجرى المباراة، المنتظر أن تكون مثيرة، سهرة يوم غد الثلاثاء، بملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” تحت قيادة الحكم إريك لامبرختس.

وستكون الفرصة مواتية لمدافع الخضر لإبراز إمكانياته و التألق أمام أنظار مسؤولي أحد أعرق الأندية العالمية. وهو الذي يبحث عن تغيير الأجواء في المواسم المقبلة.

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