حجام يطرد في افتتاح الدوري السويسري

بصم الدولي الجزائري، خوان حجام، على بداية سيئة في الدوري السويري للموسم الجديد 2024-2025، بعد تعرضه للطرد.

وشارك حجام، أساسيا في مواجهة ناديه يونغ بويز، التي سقط فيها بنتيجة 2-1. أمام الضيف سيون، في افتتاح لقاءات الفريقان ضمن الدوري السويسري.

وتحصل مدافع الخضر، على انذار في الدقيقة 24 من الشوط الأول. الذي انتهى على التعادل الايجابي بهدف لمثله.

وبحلول الدقيقة 59، تحصل حجام، على انذار ثانٍ، وطرد بالبطاقة الحمراء، ونجح المنافس سيون، في تسجيل هدف الفوز، بعدها بـ 7 دقائق فقط.