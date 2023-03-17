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الرياضة

حجام يعلق على أول دعوة له للخضر

بقلم فيصل زيان بوزيان
حجام يعلق على أول دعوة له للخضر
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علق الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، جوان حجام، اليوم الجمعة، عن أول إستدعاء له لصفوف المنتخب الوطني.

ونشر حجام عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام، صورة له بقميص المنتخب الوطني، عبر فيها عن فخره بتلقيه دعوة المنتخب الوطني.

وكتب حجام في منشوره:”لقد اخترت بفخر شديد أن أمثل البلد الذي أصلي ، الجزائر، أود أن أشكر منتخبات  الشباب الفرنسية التي تطوّرت فيها ، وطاقم العمل وزملائي على هذه التجربة”.

وختم حجام:”الآن أنا جاهز وبفارغ الصبر لبدء هذه المغامرة الجديدة مع الخضر”.

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