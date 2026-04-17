حجام يعود إلى المنافسة بقوة ويبعث برسالة قوية لبيتكوفيتش

سجّل الدولي الجزائري جوان حجام عودة موفقة إلى أجواء المنافسة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وذلك خلال مشاركته في المباراة التي فاز بها فريقه يونغ بويز أمام نوشاتيل زاماكس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ودخل حجام كبديل في الدقيقة 73، قبل أن يترك بصمته سريعاً، حيث قدّم تمريرة حاسمة في الدقيقة 85 جاء منها هدف الفوز الذي وقّعه زميله ألان فيرجينيوس، مؤكداً جاهزيته البدنية والفنية بعد فترة غياب دامت عدة أشهر.

وتُعد هذه العودة بمثابة مؤشر إيجابي للاعب الذي ابتعد عن الميادين منذ الإصابة التي تعرض لها نهاية السنة الماضية خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا، حيث يسعى لاستعادة كامل إمكانياته تدريجياً.

كما تمنح هذه العودة دفعة معنوية كبيرة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي سيستفيد من خيارات إضافية في الجهة اليسرى للدفاع، تحسباً للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم المقبلة.

وبهذا الأداء، يبعث حجام برسالة قوية مفادها استعداده للعودة بقوة إلى صفوف المنتخب الوطني، واستعادة مكانته ضمن التشكيلة الأساسية في الفترة القادمة.