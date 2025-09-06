حجام يعود إلى تربص “الخضر” ويندمج في التدريبات

التحق الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، خوان حجام، بتربص سيدي موسى، أمس الجمعة، مثلما كان منتظرا، وهو الذي غادر التربص الأربعاء الماضي.

وخاضت العناصر الوطنية، مساء أمس الجمعة، حصة تدريبية بسيدي موسى. تحسبا للمواجهة المرتقبة هذا الاثنين أمام غينيا، ضمن الجولة الـ8 من تصفيات مونديال 2026.

وشهدت الحصة لاعب يونغ بويز السويسري. الذي غادر التربص الأربعاء الماضي بترخيص من المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لأسباب عائلية.

وخلال حصة الاستئناف، اكتفى الأساسيون في لقاء بوتسوانا الذي فاز به “الخضر” الخميس الماضي بنتيجة 3-1، ببرنامج خفيف تحت إشراف المحضر البدني باولو رونغوني. فيما خاض باقي اللاعبين حصة كاملة دامت ساعة ونصف.