حجام يغادر تربص المنتخب الوطني

غادر الدولي الجزائري، جوان حجام، تربص المنتخب الوطني الجاري حاليا تحسبا لمباراتي بوتسوانا، وغينيا.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بياناً، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية، أعلن من خلاله مغادرة حجام لتربص الخضر.

كما أوضح ذات المصدر، بأن مغادرة حجام، جاءت بتسريح من الناخب بيتكوفيتش، ولفترة مؤقتة لظروف عائلية.

وأضاف موقع “الفاف”، بأن الظهير الأيسر جوان حجام، سيكون حاضرا مجددا مع باقي تعداد الخضر، بسيدي موسى، ابتداءً من يوم الجمعة.