حجام يقترب من خوض مغامرة جديدة في “الكالتشيو”

يواصل الدولي الجزائري، جوان حجام، لفت الأنظار في القارة الأوروبية، بعدما دخل دائرة اهتمام أحد أندية الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي المختص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن نادي كومو الإيطالي بدأ مفاوضاته من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري، الذي تألق هذا الموسم بألوان يونغ بويز السويسري وفرض نفسه كأحد أبرز المواهب في مركزه.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة كومو وضعت لاعب الخضر، ضمن قائمة أهدافها لتدعيم الجهة اليسرى من الدفاع، خاصة في ظل تعقّد المفاوضات الخاصة بصفقة البرازيلي كايكي لاعب كروزيرو.

ولا يأتي الاهتمام المتزايد بخدمات، جوان حجام، من فراغ، إذ قدم الظهير الأيسر الجزائري موسمًا مميزًا مع يونغ بويز السويسري، مؤكداً تطوره على المستويين الدفاعي والهجومي.

فقد شارك في 26 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما خاض ما يقارب 1776 دقيقة لعب بقميص النادي السويسري.

وسيكون حجام، مطالبًا باستغلال كل دقيقة في هذا المونديال لإبراز مؤهلاته أمام أنظار العالم، فالتألق في بطولة بحجم كأس العالم لا يمنح فقط الاعتراف بقيمة اللاعب، بل قد يفتح له أيضًا أبواب الانتقال إلى أندية أكبر ومستويات تنافسية أعلى، وهو ما يجعل من هذه المشاركة فرصة لا تُقدّر بثمن في مسيرته الكروية.