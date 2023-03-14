حجام يقرّر تمثيل الجزائر ويصدم الإتحاد الفرنسي بهذا القرار

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن قرار الفرانكو جزائري جوان حجام الذي الذي يخص مستقبله الدولي.

وقالت أن لاعب أف سي نانت جوان حجام قرّر تمثيل الجزائر على الصعيد الدولي، بشكل رسمي.

كما أضافت أن اللاعب رفض دعوة الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، التي تواصلت معه بشأن إمكانية حمله قميص “الديكة” لأقل من 20 سنة.

وقرّر المدافع الواعد الذي سبق له حمل قميص أف سي باريس الفرنسي، تمثيل الكرة الوطنية بعد النجم الواعد الأخر بدر الدين بوعناني، الذي ينشط في فريق نيس الفرنسي.

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