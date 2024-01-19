حجام يلتحق بنادي يونغ بويز السويسري
إلتحق الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، جوان حجام، اليوم الجمعة، بصفوف نادي يونغ بويز السويسري، لمدة أربع سنوات.
وحسب بيان إدارة النادي السويسري، عبر موقعها الرسمي، فقد وقع لاعب الخضر عقدا مع النادي لغاية صيف 2028.
ورحب المدير الرياضي لنادي يونغ بويز، فون بيرغن، بلاعب الخضر حجام، بعد اتمام الصفقة، وصرح في هذا الصدد:” سعداء بالتحاق حجام بالفريق”.
وأضاف المتحدث:” حجام ظهير أيسر صاحب نزعة هجومية، وعقلية اللاعب تناسب فريقنا”.
Jaouen Hadjam wechselt von Nantes zu YB ✍️
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Die Young Boys haben den algerischen Nationalspieler Jaouen Hadjam verpflichtet: Der 20-jährige Linksverteidiger und YB haben einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Hadjam kommt vom Ligue-1-Verein… pic.twitter.com/5Tugydr0zA
— BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) January 19, 2024