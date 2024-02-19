حجام يواصل تحسين أرقامه هذا الموسم

يواصل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، ونادي يونغ بويز السويسري، جوان حجام، تحسين أرقام مشاركاته خلال الموسم الجاري.

بعد التهميش الذي عانى منه اللاعب مع فريقه السابق نانت الفرنسي، والذي تسبب له الإبعاد من صفوف المنتخب الوطني والمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وبصم لاعب الخضر حجام، على رابع مشاركة مع ناديه يونغ بويز في الدوري السويسري، في مواجهة أمس الأحد، أمام زيوريخ في الدوري السويسري، والتي إنتهت بتفوق يونغ بويز بهدف نظيف.

وبلغ حجام الدقيقة 195 لعب من أصل أربع مبارتين فقط، منها إثنتين كأساسي، عكس ماعانى منه ظهير الخضر في بداية الموسم مع فريقه السابق نانت في “الليغ1”.

كما شارك حجام طيلة أطوار مواجهة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة، يوم الخميس الماضي، في منافسة الأوروبا ليغ.

بعد أن إكتفى حجام في بداية الموسم، بالمشاركة في ثماني مواجهات مع فريقه السابق كلها كإحتياطي، وبمعدل 105 دقيقة في الشطر الأول من الموسم.