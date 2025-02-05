حجام ممرراً حاسماً في مواجهة يونغ بويز و إيفردون

بصم الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، جوان حجام، على أولى مساهماته التهديفية هذا الموسم، مع فريقه يونغ بويز، في الدوري السويسري.

وذلك في إطار مواجهة الجولة الـ22 أمام نادي إيفردون التي انتهت بفوز يونغ بويز بسداسية مقابل هدف.

وخاض لاعب الخضر في كامل أطوار هذه المواجهة، وقدم تمريرة الهدف الرابع في الدقيقة الـ72.

علماً أن حجام، نال تنقيطا جيدا في اللقاء، بعلامة 8.0 من عشرة، حسب موقع الإحصائيات المختص صوفاسكور.

للإشارة، شارك الظهير جوان حجام، في 25 مباراة مع فريقه يونغ بويز لحد الآن، منها 20 مباراة أساسيا.