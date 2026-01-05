حجام: “الجمهور الجزائري هو الأفضل عالميًّا وثقتي كبيرة في زملائي”

أبدى الدولي الجزائري، جوان حجام، حزنه الشديد لمغادرته المنتخب الوطني اليوم الاثنين، بسبب إصابة وصفها بـ “المعقدة”، والتي تعرض لها خلال مباراة غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا.

وقال حجام في تصريح لـ “الفاف” قبل توجهه إلى سويسرا: “فيما يخص إصابتي كان لدي بصيص اأمل، إنها معقدة، ولهذا السبب أخذنا فترة للخروج بالقرار النهائي. الأمر حزين بالنسبة لي لأنها أول مشاركة مع المنتخب في الكان”.

وأضاف اللاعب: “الحمد لله على كل شيء، سأعمل ما في وسعي للعودة بقوة بعد الكان. هناك منافسة أخرى، وأتمنى أن أكون جاهزًا للمشاركة فيها”.

وأشار حجام إلى ثقته الكبيرة في زملائه داخل المنتخب، موضحًا: “أثق كثيرًا في التشكيلة التي نمتلكها، هناك جودة والجميع محفز. بالنسبة للجمهور الجزائري أعتبره الأفضل في العالم، طوال مسيرتي لم ألتق بجمهور مثله”.

وختم حديثه بالقول: “المنتخب الوطني بحاجة كبيرة للجمهور الجزائري الذي أحبه، وشجعني في بداياتي التي كانت صعبة نوعا ما سواء مع المنتخب أو النادي”.