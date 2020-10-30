حجاوي: ” أعاني من ورم سرطاني.. واحد ما حوس عليا في الفيدرالية”

كشف الحارس الدولي السابق سمير حجاوي عن حجم المعاناة التي يمر بها بعد إصابته بورم سرطاني على مستوى الضلع الايسر.

وتحدث حارس وفاق سطيف السابق في تصريح لقناة النهار صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“أعاني من المرض منذ حوالي شهري، أعاني من ورم سرطاني على مستوى الضلع الأيسر، وكنت على وشك إجراء عملية جراحية على مستوى مستشفى مصطفى باشا، لكن الأمر تطلب 40 يوما، وفي كل مرة هناك تماطل”

“أنا أطالب السلطات بمساعدتي للتنقل إلى الخارج من أجل إجراء هذه العملية الجراحية.. أنا حاليا أخضع للعلاج الكيميائي”.

وأضاف: “لم أتلق أي إتصال .. “ماحوس عليا حتى واحد” بإستثناء رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، والمدرب يعيش الذي بعد رسالة لرئيس الإتحادية خير الدين زطشي، لكن لا حياة لمن تنادي”.

“قلت لزطشي أنني لا أطلب منط الأموال لكن أن تقف معي فقط، ومساعدتي على التنقل إلى الخارج لإجراء هذه العملية الجراحية”.