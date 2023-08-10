حجب الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر عبر الفايسبوك لهذا السبب

أعلنت خلية الإعلام والإتصال التابعة لنادي مولودية الجزائر، اليوم الخميس، عن حجب صفحة النادي عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وحسب بيان خلية الإعلام والإتصال للمولودية عبر منصة x، اليوم الخميس، فإن حجب الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك كان بسبب مشكل تقني.

وأوضح ذات البيان، أنه يتم العمل حاليا لإسترجاع الصفحة في أقرب وقت ممكن وسيكون الموقع الرسمي وحسابات الفريق على مختلف المنصات على مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى في الخدمة.