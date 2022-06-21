حجر أساس لبناء مشروع يستمر طول العمر

تعتبر الخطبة هي بداية الاختيار السليم والتي يجب ألا تكون قصيرة للغاية بشكل لا يمكن الزوجين من معرفة بعضهما البعض جيدًا، لكن وضع حجر الأساس لبناء مشروع يستمر طول العمر، سنة تفتح أمام الزوجين جوانب أكبر ليعرف كل منهما الآخر ويكتشف أمور لم تكن في الحسبان وتستلزم بعض الحكمة في التعامل معها وتنازلات من الطرفين معًا، وحتى يكون البناء صلبا ومرصوصا على الزوجين تجنب مايلي:

حجر أساس لبناء مشروع يستمر طول العمر

1/ العيش على أرض الواقع بعيدا عن الأحلام الوردية، والتصورات غير الواقعية، فالرومانسية التي نشاهدها في الأفلام هي الطريقة للتعبير عن الحب، بينما الحب يمكن التعبير بالاهتمام، وتحمل مسؤولية هذا الزواج، والتنازل عن بعض الطباع للتأقلم مع الكرف الآخر، ما يعني أن الحياة بينهما يجب أن تكون تكاملية، وليس تشابه مطلق.

2/ لا تُكثروا الشكوى، وإياكم وإفشاء الأسرار، حتى لو كان ذلك للأهل، لأن من يستمع ينظر من وجهة نظر الراوي، والنصيحة بالتالي لن تكون عادلة، فضلا عن وجود أصحاب النوايا السيئة الذين يتقمصون أدوار المحبين.

3/ الأحكام المسبقة التي يصدرها الزوجين عن أهل الطرف الآخر، كأن نجد فتاة تبتعد عن أهل زوجها وترى أن أهل الزوج لن يحبونها مهما فعلت، أو نفور الزوج من أهل زوجته لاعتقاده أنهم سوف يستغلونه أن يفسدون حياته.

شروع يستمر طول العمر

4/ تراكم الخلافات ووجهات النظر قد تتحول إلى جبل كبير يقف حاجزا أمام سعادتكم، لهذا السبب يفضل إجراء مراجعة لكل خلاف مهما كان بسيطا بأسلوب لين وهادئ وبصراحة لحل الخلاف بدلا من السكوت عنه وتراكم الضغينة.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسعادة بحول الله.