حجر صحي إجباري للقادمين إلى الجزائر من 8 دول إفريقية
أوصت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا بفرض حجر صحي إجباري للقادمين من 8 دول إفريقية. والتي سجلت حالات للمتحور “أوميكرون “.
كما أوصت اللجنة بضرورة إتخاذ تدابير إحترازية أخرى. كفرض الجواز الصحي لدخول الأماكن العمومية المغلقة.
وقال البروفسور رياض مهياوي عضو باللجنة العلمية لرصد كورونا في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إقتراح تطبيق حجر صحي لمدة 5 أيام على كل الوافدين من 8 دول إفريقية سجلت إصابات معتبرة بالمتحور الجديد “أوميكرون “.
كما تم إقتراح علاوة على الحجر الصحي ضرورة تقديم شهادة فحص كورونا “pcr” أثناء الدخول والخروج. وهي من بين الإجراءات الإحترازية لتجنب دخول هذا المتحور لبلادنا وتفادي حدوث موجة أخرى من الوباء”. مشيرا إلى أن القرار الأول والأخير في يد السلطات العليا للبلاد.
من جهته أكد الدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، على ضرورة توسيع العمل بالجواز الصحي بالفضاءات العمومية المغلقة. بالإضافة كذلك إلى تشديد الرقابة بالمطارات والموانئ لتعزيز الوقاية في ظل التحولات الراهنة لكوفيد 19.
وأضاف يوسفي، أن الجواز الصحي يتعلق بإخضاع بعض الفئات لإجبارية التلقيح كمهنيي الصحة والتعليم والأمن لأنه الحل الوحيد –حسبه- لتجنب تفشي الوباء.
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وزير الصحة: لن يكون هناك حجر صحي
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد صرح سابقا أنه لن يتم تطبيق الحجر الصحي مجددا. مشددا على ضرورة تلقي اللقاح المضاد للفيروس للحد من انتشار الوباء وارتفاع الإصابات.
وأرجع الوزير عبد الرحمان بن بوزيد سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا. الى انتشار سلالة دلتا في الجزائر والتي يمكن لحاملها نقل العدوى لـ8 آخرين. عكس الموجة الأولى من الفيروس والتي يمكن لحاملها نقل العدوى لـ 3 أشخاص.
وشدد الوزير على ضرورة الامتثال لقواعد الوقاية من الوباء لتفادي العودة إلى الحجر الصحي. وكذا تلقي اللقاح والذي سيساهم بصفة كبيرة في القضاء عليه.
هذه توصيات الحكومة واللجنة العلمية بعد ظهور المتغير الجديد “أوميكرون”
وحثت الحكومة في بيان لها، المواطنين على ضرورة التلقيح، وذلك بعد ان أصبح الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم يشهد موجة جديدة من الجائحة، وكذا ظهور المتغير الجديد “أوميكرون.
كما ذكرت الحكومة المواطنين بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} والسلطة الصحية، التي تلح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
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