حجر صحي إجباري للقادمين إلى الجزائر من 8 دول إفريقية

أوصت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا بفرض حجر صحي إجباري للقادمين من 8 دول إفريقية. والتي سجلت حالات للمتحور “أوميكرون “.

كما أوصت اللجنة بضرورة إتخاذ تدابير إحترازية أخرى. كفرض الجواز الصحي لدخول الأماكن العمومية المغلقة.

وقال البروفسور رياض مهياوي عضو باللجنة العلمية لرصد كورونا في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إقتراح تطبيق حجر صحي لمدة 5 أيام على كل الوافدين من 8 دول إفريقية سجلت إصابات معتبرة بالمتحور الجديد “أوميكرون “.

كما تم إقتراح علاوة على الحجر الصحي ضرورة تقديم شهادة فحص كورونا “pcr” أثناء الدخول والخروج. وهي من بين الإجراءات الإحترازية لتجنب دخول هذا المتحور لبلادنا وتفادي حدوث موجة أخرى من الوباء”. مشيرا إلى أن القرار الأول والأخير في يد السلطات العليا للبلاد.

من جهته أكد الدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، على ضرورة توسيع العمل بالجواز الصحي بالفضاءات العمومية المغلقة. بالإضافة كذلك إلى تشديد الرقابة بالمطارات والموانئ لتعزيز الوقاية في ظل التحولات الراهنة لكوفيد 19.

وأضاف يوسفي، أن الجواز الصحي يتعلق بإخضاع بعض الفئات لإجبارية التلقيح كمهنيي الصحة والتعليم والأمن لأنه الحل الوحيد –حسبه- لتجنب تفشي الوباء.

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