حجر صحي شامل على القادمين من البرازيل وجنوب افريقيا إلى فرنسا

قررت فرنسا بداية من أمس السبت فرض حجر صحي إلزامي مدته عشرة أيام على القادمين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب أفريقيا.

وهذا في محاولة لوقف تفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا القادمة من هذه البلدان.

في وقت كانت باريس أعلنت الثلاثاء الماضي تعليق الروابط الجوية مع البرازيل للحد من انتشار نسخة متحورة محلية من الفيروس.

الفيروس الذي أطلِق عليها اسم “بي 1” تُعتبر أكثر خطورة وقدرة على العدوى.

وستواصل فرنسا تسيير رحلات جوية مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا،. وستمدد السلطات الفرنسية هذا التعليق حتى الجمعة 23 أفريل ضمنا.

يذكر أن البيانات الرسمية أظهرت الخميس الماضي في فرنسا أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز المئة ألف شخص.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إنه “سيتم إنشاء نظام قبل الصعود إلى الطائرة ومن ثم عند الوصول.

و هذا للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي يتكيّف مع المتطلبات الصحية”.

على أن تتأكد الشرطة والدرك الوطني أيضا من الامتثال للحجر الصحي في المنزل، وسيترافق ذلك مع تشديد الغرامات حال عدم التقيد بالحجر.