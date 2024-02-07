حجز أجهزة كهرومنزلية ولواحق دراجات نارية بميناء وهران

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية للأنظمة الخاصة التابعة التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بوهران ميناء باقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك من حجز أجهزة كهرومنزلية ومواد تجميل وأإذية الحيوانات.

العملية جاءت في إطار الرقابة الجمركية على مستوى المحطة البحرية لميناء وهران. من أجل مكافحة التجارة غير الشرعية العابرة للحدود. أين تم حجز 6750 قارورة من غاسول الشعر من مختلف الأنواع والسعات، 780 كلغ من اغذية حيوانات. بالإضافة كذلك إلى 139 زوج نظارات، 55 وحدة عجلات ولواحق دراجات نارية، 50 وحدة من الأجهزة الكهرومنزلية.