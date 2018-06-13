حجز أحذية مقلدة لماركات عالمية في باتنة

ضبطت مصالح التجارة بولاية باتنة كمية معتبرة من الأحذية الصيفية المقلدة لماركات عالمية داخل مصنع وهذا من دون رخصة.

حيث قدرت الكمية المحجوزة بحوالي ثلاثة آلاف حذاء صيفي داخل مصنع مشترك جزائري – صيني .

حيث تم تغريم صاحب المصنع ومصادرة جميع المنتجات المقلدة وهذا بأمر من العدالة.

وتحدث عكاشة دغمان مدير التجارة،أنه تم تجسل 182 الف وحدة نصف مصنعة،في حين 3600 وحدة مصنعة بصفة كاملة.

واضاف أنه تم توجيه السلع المحجوزة الى الهلال الأحمر الجزائري وهذا بحسب القانون 03-09 المنظم.

كما تم إتلاف المنتجات النصف المصنعة داخل المصنع وهذا عن طريق الرحي حتى لا تستغل مستقبلا.

وقدرت ذات المصالح القيمة المالية للمحجوزات مليار 100 مليون سنتيم دينار جزائري.