حجز أدوات شيشة وتبغ في مداهمة لقاعة شاي بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 12 بوهران خلال عملية مداهمة ومراقبة لقاعة شاي بقطاع الاختصاص من حجز 83 قارورة شيشة و124 أنبوب خاص بقارورة الرنقيلة.

بالإضافة إلى 38 علبة أقراص جمر من مختلف الأنواع، و83 قرص جمر صغير الحجم غير معلب.

وكذا 32 وحدة حاملة للفحم بمستلزماتها، و59 مصاصة بلاستيكية، و3 علب من مادة العسل الفاخر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مع وضع المحجوزات تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة بوهران.