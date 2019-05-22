حجز أدوية مقلدة قادمة من آسيا

استغربت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن تكون أدوية مقدمة للمواطنين مقلدة.

وأفادت، المنظمة، أن مصالح الجمارك قامت بحجز كمية من مضدات حيوية مقلدة.

وقالت المنظمة، أن المضدات الحيوية المقلدة تم استيرادها من قارة آسيا.

ولم تقدم منظمة حماية المستهلك، أي توضيحات إضافية، بخصوص عملية الحجز.

وجاء في المنشور “حتى الأدوية مقلدة..قامت مصالح الجمارك بحجز كمية من مضدات حيوية مقلدة تم استيرادها من آسيا”.