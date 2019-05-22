حجز أدوية مقلدة قادمة من آسيا

أخبار الجزائر
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حجز أدوية مقلدة قادمة من آسيا
بقلم أسماء.ع

استغربت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن تكون أدوية مقدمة للمواطنين مقلدة.

وأفادت، المنظمة، أن مصالح الجمارك قامت بحجز كمية من مضدات حيوية مقلدة.

وقالت المنظمة، أن المضدات الحيوية المقلدة تم استيرادها من قارة آسيا.

ولم تقدم منظمة حماية المستهلك، أي توضيحات إضافية، بخصوص عملية الحجز.

وجاء في المنشور “حتى الأدوية مقلدة..قامت مصالح الجمارك بحجز كمية من مضدات حيوية مقلدة تم استيرادها من آسيا”.

حتى الأدوية مقلدة !!!قامت مصالح الجمارك بحجز كمية من مضادات حيوية مقلدة تم استيرادها من آسيا.

Publiée par ‎L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‎ sur Mardi 21 mai 2019


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