حجز أزيد من ألفي قارورة خمر في باتنة

حجزت عناصر الشرطة القضائية باتنة لأمن الولاية 2086 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام محلية وأجنبية،

حسب ما أكده بعد ظهر اليوم السبت رئيس هذه الفرقة الملازم أول للشرطة، خليفة تهامي رمزي.

وجاءت العلمية، بناء على معلومات مؤكدة، تفيد بوجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية بمقر إقامته بتجزئة “الرياض 1″، بمدينة باتنة.

وتمكن عناصر الفرقة يضيف المصدر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من توقيف المشتبه فيه (57 سنة)، وهو مسبوق قضائيا

وذلك بجرم حيازة بضاعة أجنبية مهربة (مشروبات كحولية)، والبيع غير المشروع لهذه المادة في الطريق العام بنية التهرب الضريبي،

وباستعمال مركبة، حيث تم العثور خلال تفتيش مسكنه على 2045 قارورة، بالإضافة إلى 41 قارورة أخرى بداخل سيارته.

وتم تحويل المشتبه به للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لمباشرة الإجراءات القانونية ضده، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة، يضيف المصدر.