حجز أزيد من ألف وحدة من المفرقعات داخل حافلة بالبليدة

تمكن أفراد الفصيلة السادسة للأمن والتدخل للدرك الوطني بالأربعاء، الواقعة شرق ولاية البليدة من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 27 سنة.

وأسفرت العملية عن حجز 1520 وحدة من مختلف المفرقعات.

عملية التوقيف والحجز جاءت بناءا على معلومات تفيد قيام شخص بنقل كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية على متن حافلة لنقل المسافرين القادمة من بلدية الكاليتوس في اتجاه بلدية الأربعاء . على إثرها، تم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 08 .

وبعد التفتيش عثر بإحدى الحافلات على احد الأشخاص يقوم بنقل كمية من المفرقعات من مختلف الأحجام والأنواع تقدر ب 1520 وحدة .

أين تم حجز المفرقعات و تسليمها إلى أملاك الدولة.