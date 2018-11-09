حجز أزيد من طن من المواد الغذائية الفاسدة بقسنطينة

ضبطت فرقة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمصالح مديرية التجارة، أمس الخميس، بحي زواغي ولاية قسنطينة، مايقدر بـ1.23 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

حيث أسفرت العملية التي قامت بها ذات المصالح، عن حجز كمية من العصائر و خبز الهومبورغر و خبز الشوارما و الكاشير إضافة إلة خبز الصناعي وبعض من الأجبان.

وكانت المواد الغذائية المحجوزة معروضة للبيع داخل محل للمواد الغذائية والمقدر قيمها المالية بأكثر من ألف دينار جزائري.

وسيتم إتخاذ إجراءات عقابية ضد صاحب المحل من قبل الجهات القضائية.