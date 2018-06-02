 حجز أزيد من طن ونصف من المواد الفاسدة بالمدية

حجزت مديرية التجار للمدية من بداية من رمضان أزيد من طن ونصف من المواد الاستهلاكية مشكوك في مصدرها، منها اللحوم البيضاء والحمراء .

وحسب ذات المصالح فقد قامت بثلاث عمليات حجز هامة للحوم مشكوك فيها تقدر بخمس قنطارات.

إضافى إلى إتلاف جزء من المنتجات غير مطابقة للمعايير فيما تم توجيه الجزء المتبقي نحو هيئات يسيرها الهلال الأحمر الجزائري.

وفي ذات العملية تم العثور على مذبح غير شرعي ببلدية تمزقيدة، كما تم البدء في إجراءات المتابعة القضائية لصاحبه .

وحجز وإتلاف 400 لتر من الحليب النيئ والرائب “ذونوعية مشكوك فيها” بكل من بلديتي قصر البخاري والبرواقية.