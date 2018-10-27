حجز أزيد من قنطارين “زطلة” منذ بداية السنة بالنعامة

حجزت عناصر أمن ولاية النعامة، أزيد من قنطارين و56 كلغ من المخدرات منذ بداية شهر جانفي الماضي إلى 26 أكتوبر من العام الجاري.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم السبت، أنه تم خلال هذه الفترة معالجة 76 قضية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة.

وكذا ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة سمحت بحجز 256 كغ و 40 غرام من الكيف المعالج و3.146 قرصا مهلوسا و4.500 قارورة مشروبات كحولية مع توقيف 157 شخصا.

وسجلت مصالح أمن ولاية النعامة تراجعا محسوسا في كميات المخدرات المحجوزة وعدد القضايا المسجلة

في إطار جهود مكافحة التهريب والجريمة المنظمة منذ بداية السنة الجارية حتى نهاية أكتوبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.