حجز أزيد من قنطارين من المخدرات وتوقيف 4 أشخاص بالعريشة في تلمسان

حجزت شرطة تلمسان قنطارين و25 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف أربعة أشخاص ببلدية العريشة.

وحسب ذات الهيئة قفد أسفرت التحريات التي قامت بها الشرطة من حجز180 كلغ من الكيف المعالج بحوزة أحد أفراد هذه العصابة

كما تمكنت مصالح الامن من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 36 و50 سنة من عناصر الشبكة .

والعثور بحوزتهم الكمية المتبقية من المخدرات كما تم حجز 3 مركبات و7 هواتف نقالة ومبلغ 120 مليون سنتيم.

و ذكر ذات البيان أن العملية قام بها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لأمن ولاية تلمسان بعد ورود معلومات تفيد باحتمال تهريب كمية من المخدرات من الحدود الجنوبية لتلمسان نحو إحدى الولايات الجنوبية للوطن من طرف عصابة مختصة في تهريب هذه السموم.

وتم تقديم الأشخاص الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.