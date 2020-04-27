حجز أزيد من قنطارين ونصف من الدجاج الفاسد بأم البواقي

قامت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، بالتنسيق مع مكتب الصحة التابع لمصالح بلدية ام البواقي ومديرية التجارة، بتنظيم خرجة ميدانية مشتركة بتاريخ اليوم.

واستهدفت هذه الخرجة الميدانية، محلات بيع اللحوم بوسط مدينة أم البواقي.

أين أسفرت العملية على حجز كميات معتبرة من اللحوم البيضاء “دجاج”، بثلاث محلات تجارية غير صالحة للاستهلاك البشري ومنتهية الصلاحية وقدر وزنها الاجمالي بـ 272.1 كلغ.

وبعد اثبات عدم صلاحيتها للاستهلاك من قبل الجهات المختصة، تم اتلاف اللحوم، مع انجاز ملفات جزائية ضد اصحاب المحلات التجارية المخالفين.