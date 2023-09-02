حجز أزيد من قنطاري كيف في تلمسان

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان، الأسبوع المنصرم، من حجز قنطارين و06 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال هذه العملية، توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في مجال تهريب المخدرات عبر إقليم ولاية تلمسان باتجاه المناطق الداخلية للوطن.

وكانت الكمية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل مركبتين نفعيتين. هذا وتم تقديم المشتبه فيهما لدى محكمة سبدو (تلمسان)، بتاريخ 31 أوت 2023.

وتوبع المعني بقضية جناية المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازتها، تخزينها. ونقلها بواسطة مركبة مهيأة بمخزن سري معد للتهريب في اطار جماعة اجرامية منظمة.