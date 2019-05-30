حجز أزيد من قنطاري لحم فاسد موجه للإطعام المدرسي بخنشلة

تم بخنشلة حجز 2 قنطار و56 كلغ من اللحوم الحمراء غير المطابقة وغير الصالحة للإستهلاك كانت موجهة لإطعام التلاميذ

الذين إجتازوا أمس الأربعاء إمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، حسب ماعلم اليوم الخميس من خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

و أوضح المصدر، أن عناصر أمن ولاية خنشلة و في إطار برنامج عمل مشترك مع مديريات التجارة والمصالح الفلاحية لمراقبة

المطاعم المدرسية والمواد الإستهلاكية قامت بحجز 256 كلغ من اللحوم الحمراء غير المطابقة وغير الصالحة للإستهلاك.

وإستنادا لذات المصدر، فإن الفرقة المختلطة المكونة من عناصر المديريات المذكورة تنقلت إلى 12 مدرسة إبتدائية بعاصمة ولاية خنشلة

وتمكنت من حجز 200 كلغ من اللحوم الحمراء غير المطابقة بالمطعم المركزي الذي يمون 46 إبتدائية بالوجبات الغذائية

بالإضافة إلى حجز 48 كلغ أخرى بالمطعم المركزي الثاني المتواجد بحي “كوسيدار و 8 كلغ من اللحوم بمطعم مدرسة إبتدائية بحي موسى رداح.

و بعد معاينة اللحوم من طرف الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية أكد عدم مطابقة هذه اللحوم التي كانت موجهة لإطعام التلاميذ

يوم إمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، ليتم على إثر ذلك حجز هذه الكمية وإتلافها بمركز الردم التقني ببلدية بغاي.

وتم إعداد ملف بشأن القضية وإستدعاء ممون المدارس الإبتدائية في بلدية خنشلة باللحوم الحمراء من أجل التحقيق معه

بخصوص تموين المؤسسات المدرسية بلحوم غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، يضيف المصدر .