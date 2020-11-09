حجز أزيد من قنطار دجاج الفاسد في الشلف

تمكنت مصالح دائرة أولاد فارس في الشلف، اليوم الإثنين، من حجز كمية من الدجاج الفاسد يقدر وزنه الإجمالي بقنطار و56 كلغ.

بالإضافة إلى حجز 30 كلغ من أحشاء الدجاج الفاسدة، وذلك بإحدى مذابح الدواجن التي تمارس نشاطها دون القيد في السجل التجاري بذات البلدية قصد البيع.

وتمت عملية الحجز، بعد قيام عناصر ذات المصلحة بدورية مراقبة على مستوى المحلات التجارية للوقوف على مدى إلتزامها بالإجراءات الوقائية و الصحية الخاصة بكوفيد 19.

ليتضح بعد تفحص ومعاينة كمية الدجاج الموجودة بالمذبحة من قبل الجهات المختصة، أنها لا تتوفر على ختم المصالح الطبية ولا شهادة الإعتماد الصحي.

بالإضافة إلى إنعدام شروط النظافة وهذا بالنظر إلى سرعة تلفها.

ليتم إتخاذ الاجراءات القانونية وإنجاز ملف الجزائي في حق الشخص المخالف، عن قضية إنشاء مذبحة إصطناعية بطريقة غير شرعية بدون سجل تجاري.