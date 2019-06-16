حجز أزيد من قنطار “زطلة” بثلاث ولايات

تمكن حرّاس السواحل، أمس السبت، إثر عمليات متفرقة بكل من الغزوات وبني صاف، من حجز 62.10 كيلوغرام من الكيف المعالج،

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ42.5 كيلوغرام كانت بحوزة تاجر مخدرات على متن سيارة سياحية.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف، شخصا وحجزوا مسدسين آليين و46 طلقة عيار 7.65 ميليمتر،وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني

في حين تم ضبط 18228 وحدة من مختلف المشروبات ببجاية، يضيف المصدر .

في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وبشار والأغواط.