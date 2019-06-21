حجز أزيد من قنطار “زطلة” بـ4 ولايات

تمكن حراس السواحل، أمس الخميس بالغزوات، ولاية تلمسان، من حجز 61 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة.

في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تسعة تجار مخدرات وضبطت 41 كيلوغرام

من نفس المادة وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من وهران، عين الدفلى والبويرة، يضيف ذات المصدر .

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، تسعة منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع وثمانية مولدات كهربائية

بالإضافة إلى سبع مطارق ضغط،في حين أحبط حراس الحدود محاولات تهريب 5882 لترا من الوقود بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة.