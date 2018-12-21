حجز أزيد من قنطار “زطلة” بكل من النعامة ووهران

تمكن عناصر الدرك الوطني بالنعامة من حجز 65 كغ من الكيف المعالج، كما ضبط حرس السواحل بوهران 35.4 كغ من نفس المادة.

كما أحبطت مفارزة للجيش الوطني الشعبي، بتبسة وسوق أهراس محاولات تهريب 11117 لتر من الوقود، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من جيجل وقالمة وباتنة أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 389 قرص مهلوس.

كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة 1872 وحدة من الألعاب النارية، يضيف المصدر.

في سياق أخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وعين صالح 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.