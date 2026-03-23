حجز أزيد من قنطار كوكايين بتيزي وزو و برج بوعريريج

تمكن يوم أمس الأحد، أفراد الدرك الوطني ومصالح أمن الجيش وحرس السواحل في عمليات منفصلة بالقطاع العسكري تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى والقطاع العسكري برج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة، من حجز (111.3) كغ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن هذه النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. تأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتؤكد مرة أخرى جاهزية ويقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي. وعزمهم على إحباط أي نشاط للمجموعات الإجرامية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور