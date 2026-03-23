إعــــلانات
الوطني

حجز أزيد من قنطار كوكايين بتيزي وزو و برج بوعريريج

بقلم عايدة.ع
  • 674
  • 0

تمكن يوم أمس الأحد، أفراد الدرك الوطني ومصالح أمن الجيش وحرس السواحل في عمليات منفصلة بالقطاع العسكري تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى والقطاع العسكري برج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة، من حجز (111.3) كغ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن هذه النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. تأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتؤكد مرة أخرى جاهزية ويقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي. وعزمهم على إحباط أي نشاط للمجموعات الإجرامية.

رابط دائم : https://nhar.tv/1dbVf
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر