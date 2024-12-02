حجز أزيد من قنطار كوكايين و82 كلغ من الكيف و89 كلغ من الإكستازي بالعاصمة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات “SCLTIS “، في عملية نوعية نفذتها بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من أربعة أشخاص، بينهم رعية من جنسية فرنسية، وحجز كمية ضخمة من المخدرات الصلبة.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني. فإن الكمية الضخمة من المخدرات الصلبة التي تم حجزها تمثلت في 100 كلغ و340 غراماً من الكوكايين. و89 كلغ و860 غراماً من الإكستازي (أقراص ومسحوق). إضافة إلى 81 كلغ و820 غراماً من الكيف المعالج، و181 قرصاً من المؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه العملية النوعية جاءت بعد عمل استعلاماتي ميداني دقيق. مكَّن محققي المصلحة من الكشف عن عناصر الشبكة الإجرامية المنظمة وتوقيفهم. مع ضبط هذه الكميات الضخمة من المخدرات بداخل مسكن يقع بأحد أحياء الجزائر العاصمة. يستغله أفراد هذه الشبكة لإخفاء وترويج هذه السموم. ونقلها باستعمال مركبات من مختلف الأنواع، تمت تهيئتها بمخابئ سرية أنشئت خصيصا لهذا الغرض.

كما مكنت العملية أيضاً من ضبط مبلغ مالي يقدر بمليار و849 مليون سنتيم من عائدات الترويج. ومركبتين، واحدة نفعية وأخرى سياحية - دراجة نارية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة. عن جناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية. في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وجنحة تبييض الأموال .