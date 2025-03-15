حجز أزيد من قنطار كيف في النعامة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في النعامة، من توقيف 7 أشخاص، وحجز 104 كيلوغرام من المخدرات.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني، في بيان لها، اليوم السبت، أنّ “العملية الأولى جاءت استغلالاً لمعلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصدير”.

وأشارت تلك المعطيات إلى وجود جماعة إجرامية منظمة بحوزتها كمية من المخدرات تحاول بيعها ونقلها إلى الولايات الشمالية.

ليتمّ تشكيل دورية مدعمة بأفراد فرقة الأمن والتحري مدعمين بالثنائي السينوتقني اختصاص مخدرات.

ومكّنت العملية من حجز 6.8 كيلوغرامات من المخدرات واسترجاع سيارتين سياحيتين ودراجة نارية. بالإضافة إلى مبلغ قدره 75 مليون سنتيم.

وجاءت العملية الثانية، بعد مداهمة نفّذها أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة على مستوى الطريق الوطني رقم 6. وكان ذلك بالضبط في مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية عسلة.

وتمّ توقيف سيارة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش. وبالاستعانة بالثنائي السينوتقني تبيّن أنّ الصندوق الخلفي للسيارة لا يحتوي على العجلة الاحتياطية.

وبعد نزع الصفيحة الحديدية المموّهة الموجودة بالصندوق الخلفي للسيارة. تمّ العثور على كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبّأة بإحكام.

ومكّنت العملية من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 97.2 كيلوغرام. فيما تم استرجاع سيارة سياحية وضبط مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار.