حجز أزيد من قنطار كيف معالج وأحجار نيزكية بالبيض

تمكن أفراد الدرك الوطني، بولاية البيض من حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج وأحجار نيزكية، بالإضافة إلى توقيف 5 أشخاص بينهم رعية إفريقي.

وأوضح بيان لذات المصالح الأمنية، أن هذه العملية جاءت خلال قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالغاسول. بمهمة شرطة الطريق بمفترق الطريقين الوطنيين 47 و 107، حيث لفت انتباههم شاحنة نفعية قادمة من اتجاه بلدية البيض. و عند اقترابها من السد قام سائقها بالانحراف نحو مسلك ترابي، على الفور تم إخطار قاعة العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض.

وعلى اثر ذلك، تم تفعيل مخطط الغلق مع استنفار جميع وحدات المجموعة الإقليمية، حيث تم اعتراض الشاحنة بالمسلك الترابي. من طرف أفراد فرقة الأمن والتحري بالغاسول وإيقاف سائقها ومرافقه، يضيف البيان.

كما أشار المصدر نفسه، أنه بعد التفتيش الدقيق وباستعمال الثنائي السينوتقني، تم العثور على شحنة من المخدرات. مخبأة بإحكام في مكان مهيأ للتخزين.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات أخرى، تم توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 سنة و55 سنة. من بينهم رعية إفريقي وحجز 01 قنطار و 07 كلغ من الكيف المعالج ، شاحنة نفعية، 38 قطعة من حجر النيزك. منظار أحادي، 04 هواتف نقالة، وفقا للبيان نفسه.

وفور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.

