حجز أزيد من قنطار لحم أبيض “فاسد” ببودواو ولاية بومرداس

تمكنت فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة بودواو لأمن ولاية بومرداس، من حجز قنطار و 10 كلغ من اللحوم البيضاء غير

صالحة للاستهلاك كانت موجهة للبيع، حسب بيان لذات السلك النظامي، اليوم الجمعة .

حيثيات القضية تعود إلى توقيف عناصر ذات الفرقة مركبة كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 50 سنة على مستوى مدينة بودواو،

محملة بسبعة صناديق من دجاج مذبوح من أجل توزيعها على مستوى السوق اليومي ببودواو وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري لبلدية بودواو

تم منح محضر يثبت أن الكمية المحجوزة غير صالحة للإستهلاك، ليتم إتلافها على مستوى حظيرة البلدية بحضور الطبيبة البيطرية

وكذا ممثل عن مديرية التجارة لبودواو، ليتم بعدها إخطار الجهات القضائية المختصة، يضيف ذات المصدر .